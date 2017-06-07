Мировые цены на нефть разворачивают курс валют

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются на опасениях инвесторов относительно увеличения добычи «чёрного золота» в США, свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на нефть снижаются, поскольку инвесторы обеспокоены пересмотром прогноза относительно добычи «чёрного золота» в США. Управление энергетической информации минэнерго страны повысило свой прогноз по сравнению с маем по добыче нефти в США до 9,3 миллиона баррелей в сутки в 2017 году. Ожидается, что ежедневная добыча в 2018 году составит 10 миллионов баррелей, что превысит предыдущий рекорд по добыче нефти в 9,6 миллиона баррелей в день в 1970 году, пишет газета «The Wall Street Journal».

Однако аналитики «Capital Economics» считают, что рост добычи нефти в США, вероятно, скоро снизится, отмечает издание.

Еженедельные данные минэнерго США о запасах нефти в стране будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ожидают, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 июня, снизились на 3,464 миллиона баррелей, или на 0,68% - до 506,44 миллиона баррелей.

Поддержку ценам на нефть оказали данные Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов этого сырья в США. Согласно отчёту итститута, запасы нефти в стране снизились на 4,6 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 2 июня. При этом аналитики ожидали уменьшения индикатора на 3,5 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на Московской бирже составил 56,5359 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 13,88 копейки. Однако к последней сделке 6 июня доллар подрос на 1,59 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 7,14 копейки и составил 63,7103 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро потерял почти 7 копеек.