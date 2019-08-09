Мировые цены на нефть сдерживают падение рубля

Мировые цены на нефть сегодня утром вернулись к снижению на фоне торговых опасений после коррекционного роста днем ранее, достигавшего 3%, свидетельствуют данные торгов.

Ключевой темой для мировых рынков остаётся обострившийся в начале августа торговый конфликт между США и Китаем, который несёт риски для всей мировой экономики и спроса на «чёрное золото». Старший аналитик «Oanda» в Нью-Йорке Эдвард Мойя сказал агентству «Рейтер», что коррекционный рост цен на нефть оказался непродолжительным, «так как торговый спор между США и Китаем не дает никаких реальных оснований для оптимизма».

В то же время, инвесторы обратили внимание на новости вокруг добычи нефти Саудовской Аравией. СМИ сообщили в четверг, что страна планирует добычу нефти в сентябре ниже уровня августа, при этом королевство намерено сохранить экспорт этого сырья ниже отметки в 7 миллионов баррелей в сутки. Более того, объём поставок саудовской нефти на экспорт в сентябре будет на 700 тысяч баррелей меньше фактического объёма заявок, полученных от покупателей на этот месяц. «Добыча нефти в Саудовской Аравии в сентябре также будет ниже, чем сейчас. Это помогло восстановлению стоимости нефти с самого низкого уровня с января», — отметили аналитики банка «ANZ».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,1240 рубля. По отношению к последней сделке 8 августа доллар вырос на 7,90 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта почти не изменилась.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 17,90 копейки и составил 72,9065 рубля. Однако к официальному курсу евро снизился на 13,67 копейки.