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Мурманская область. Арктика24.05.18 10:34

Мировые цены на нефть сегодня утром опускаются, рубль тоже

Мировые цены на нефть сегодня утром опускаются, инвесторы отыгрывают статистику от Минэнерго США о том, что запасы в стране за прошлую неделю значительно выросли, тогда как аналитики ожидали снижение показателя, свидетельствуют данные торгов.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране, кроме стратегического резерва, за неделю по 18 мая неожиданно подскочили на 5,8 миллиона баррелей, до 438,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижение запасов на 1,57 миллиона баррелей. При этом выросла и добыча нефти в стране за отчетный период — на 2 тысячи баррелей в сутки — до 10,725 миллиона баррелей в сутки.

«Обычно рост (запасов нефти. - Ред.) в это время года не наблюдается. Вместе с выходным в честь Дня поминовения и перед летним сезоном автопоездок мы ожидали снижения (показателя. - Ред.). А получить рост, ещё и настолько крупный, было удивительно», — цитирует агентство «Рейтер» мнение управляющего сотрудника «Tyche Capital Advisors» Тарика Захира. День поминовения празднуется в США 28 мая, в понедельник, биржи страны будут закрыты в этот день.

Инвесторы продолжают реагировать на новости по сделке ОПЕК. Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, во вторник агентство «Рейтер» сообщило со ссылкой на источники в ОПЕК и нефтяной промышленности, что организация на встрече в июне может принять решение об увеличении нефтедобычи в связи с рисками вокруг Ирана и Венесуэлы.

Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 61,4392 рубля. По отношению к последней сделке 23 мая доллар вырос почти на 11 копеек, но к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 15,53 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии повысился на 29,40 копейки и составил 71,9940 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, снизился. Снижение составило 19 копеек.

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