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Мурманская область. Арктика18.08.17 10:24

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются, доллар укрепляется

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются, следуя за общим трендом на рынках США и Азии на активную продажу акций, свидетельствуют данные торгов. Тренд на снижение цен на биржах США и Азии был спровоцирован растущим сомнением трейдеров относительно реализации обещанных президентом США Дональдом Трампом экономических реформ в стране.

Ранее Трамп планировал приостановить программу по здравоохранению предыдущего президента США Барака Обамы «Obamacare», но сенат проголосовал против нового законопроекта. Кроме того, Трамп ранее высказывался по поводу развития инфраструктуры в стране, проведения налоговой реформы и принятию мер экономического стимулирования, но конкретных комментариев по этим планам, которых ожидают инвесторы, не последовало.

Аналитики отмечают, что снижение цен на нефть происходит даже на фоне позитивной статистики по снижению недельных запасов нефти в США. В четверг американская аналитическая компания «Genscape» сообщила о том, что за неделю, завершившуюся 15 августа, запасы на крупнейшем в США терминале в Кушинге снизились более чем на 1 миллион баррелей. Ранее на неделе управление энергетической информации минэнерго (EIA) США сообщало также о снижении коммерческих запасов нефти в стране на 8,9 миллиона баррелей, или на 1,9% - до 466,5 миллиона баррелей. Эксперты полагали, что запасы снизились лишь на 0,64%.

«Это снижение запасов за неделю было самым значительным с сентября текущего года», - цитирует агентство «Рейтер» аналитиков банка «ANZ».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,2640 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подросла на 1,52 копейки. К последней сделке 17 августа доллар увеличился почти на 4 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 6,91 копейки и составил 69,5840 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 16,9 копейки.

 

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