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Мурманская область. Арктика02.10.17 10:30

Мировые цены на нефть, снижаясь, тащат за собой и рубль

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне сообщений о росте её добычи в странах ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. Добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 50 тысяч баррелей в сутки на фоне увеличения иракского экспорта и подъема производства в Ливии, которая не входит в глобальный пакт о сокращении нефтедобычи ОПЕК и других государств (ОПЕК+), свидетельствуют данные исследования агентства «Рейтер». Уровень соблюдения сделки ОПЕК+ в сентябре снизился до 86% с 89% в августе, показало исследование агентства. Основная доля общих сокращений продолжает приходиться на одного из ведущих производителей - Саудовскую Аравию.

Инвесторы также продолжили отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company» о динамике числа буровых установок в США за неделю. По данным компании, за неделю, завершившуюся 29 сентября, число установок выросло на пять штук, или на 0,5%, до 940 штук. В годовом выражении число буровых установок выросло на 418 штуки, или в 1,8 раза. Число нефтяных буровых установок выросло на шесть, или на 0,8%, до 750 единиц. Количество газодобывающих установок снизилось за неделю на одну штуку, или на 0,53%, до 189 штук.

Кроме того, снижение нефтяных цен связано с тем, что трейдеры продолжили фиксировать прибыль на фоне увеличения стоимости «чёрного золота» на прошлой неделе. Рост цен был связан с референдумом о независимости в Иракском Курдистане, который состоялся в прошлый понедельник и на котором 92,7% избирателей проголосовали за независимость региона. Участники рынка опасались по поводу сбоев поставок нефти через территорию региона. Турция заявила, что в вопросах экспорта будет сотрудничать исключительно с центральным правительством в Багдаде. А президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Курдистана через Турцию.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,6545 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 36,24 копейки. Однако к последней сделке 29 сентября  доллар подорожал на 17,45 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 62,54 копейки и составил 67,8229 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро снизился на 11,21 копейки.

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Сергей
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