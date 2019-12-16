Мировые цены на нефть снижаются и тянут рубль за собой

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром в рамках коррекции после значительного роста в конце предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. Давление на стоимость нефти оказывает фиксация прибыли инвесторами после того, как по итогам пятницы, 13 декабря, рост цен составил 1,5-1,6% в свете торговых новостей.

Сегодня трейдеры продолжают следить за торговыми отношениями между США и КНР. В воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года. В конце предыдущей недели Вашингтон и Пекин объявили о достижении договоренностей и отказались от очередного повышения пошлин, которое должно было произойти 15 декабря. Это стало частью первой фазы сделки.

До этого стало известно, что в рамках достигнутых договоренностей США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объёмом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Китай же за два года должен увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции на 50 миллиардов долларов в год.

«Похоже, что рынок к данному моменту полностью отыграл новости по первой части торгового соглашения, поэтому нам нужно нечто новое для того, чтобы пройти уровень сопротивления, который только впереди», - цитирует агентство «Рейтер» старшего рыночного стратега «CMC Markets» Майкла Маккарти.

В 10.02 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,8100 рубля. По отношению к последней сделке 13 декабря доллар снизился на 8,75 копейки. Однако курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 25,56 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос к последней сделке на 5,75 копейки и составил 69,9775 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 11,67 копейки.