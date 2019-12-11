Мировые цены на нефть снижаются, курс рубля в ожидани новостей от ФРС

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США за прошлую неделю, а также в ожидании ясности относительно перспективы повышения пошлин США на товары из Китая 15 декабря, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры с пессимизмом восприняли данные API, который в ночь на среду сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,4 миллиона баррелей после снижения на 3,7 миллиона неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения показателя на 2,76 миллиона баррелей.

«Стоимость нефти падает с самого высокого уровня закрытия почти за три месяца после того, как данные API указали на рост запасов, в то время как неопределенность по поводу возможной отсрочки декабрьского повышения пошлин усиливает снижение», - сказал агентству «Рейтер» рыночный стратег «Axi Trader» Стивен Иннес.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,5240 рубля. По отношению к последней сделке 10 декабря доллар вырос на 3,15 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 5,48 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 4,34 копейки и составил 70,4166 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 2,85 копейки.