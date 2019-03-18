«Мисс Очарование» поразила зрителей и жюри платьем в виде торта

Завершился областной конкурс среди женщин военнослужащих и сотрудниц силовых структур и ведомств «Звёздная барышня». На протяжении трёх этапов его участницы демонстрировали свои таланты, прекрасную физическую форму и, конечно же, смекалку, без которой на службе не обойтись. В этом году за звание лучшей будут боролись 9 красавиц из Североморска, Мончегорска, Мурманска, Полярного и поселков Сафоново и Спутник.

Главное управление МЧС России по Мурманской области на конкурсе представляла младший сержант внутренней службы Юлия Новичкова, радиотелефонист службы оперативного обеспечения ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области».

Во время первого этапа, который состоялся 9 марта, участницы проверили свои навыки в тире и продемонстрировали кулинарное мастерство под руководством опытного шеф-повара. 11 же марта девушки прошли импровизированный «курс молодого бойца» в стенах фитнес-центра, устроили скоростные заплывы и соревновались в беге на короткие дистанции.

В финале участницам предстояло сначала представить себя, рассказав о своей непростой и важной работе. Затем им следовало исполнить творческий номер в любом жанре, продемонстрировать наряд, изготовленный из подручных материалов, и совершить дефиле в изысканном вечернем платье.

Творческий номер также не оставил никого равнодушным – Юлия удивила зрителей фокусами. В заключительном этапе конкурса – изготовлении наряда из подручных средств – представительница МЧС привнесла на сцену настоящий праздник, поскольку её платье было исполнено в виде торта.

По итогам, представительница Главного управления МЧС России по Мурманской области младший сержант внутренней службы Юлия Новичкова получила титул «Мисс Очарование».