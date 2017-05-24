26 мая в Доме культуры Ленинского округа г.Мурманска состоится творческий этап конкурса среди сотрудниц учреждений уголовно-исполнительной системы Мурманской области «Мисс-УИС». Шесть красивых, спортивных, талантливых сотрудниц выйдут на сцену центра культуры, чтобы в очном споре выяснить, кто из них станет обладательницей почетного титула.

Девушкам предстоит через различные музыкальные, театральные, литературные жанры рассказать о любви к родному краю, представить свою профессию. Ожидает зрителей конкурс «УИС-кино», в котором участницам необходимо так озвучить отрывок из отечественного фильма, чтобы получился рекламный ролик профессии.

Завершится конкурсная программа «Офицерским балом», на котором дамы в вечерних платьях исполнят со своими кавалерами торжественный танец-шествие полонез, а также станцуют один из бальных танцев европейской программы.

Действие на сцене ДК Ленинского округа станет финальной точкой двухдневного конкурса. Парад красоты и профессионализма начнется еще 25 мая – тогда пройдёт первый этап, во время которого участницы будут соревноваться в профессиональном мастерстве: стрельбе из пистолета Макарова, выполнении боевых приёмов борьбы, строевом смотре. Предстоит барышням пробежать кросс 1 километр и проплыть в бассейне «Авангард» 50 метров вольным стилем. Девушки также пройдут тестирование на знание законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность УИС.

По результатам двух составляющих конкурса профессионального мастерства и творческого состязания жюри определит победительницу, которая будет представлять региональный УФСИН на следующем этапе в Санкт-Петербурге. Также у зрителей будет возможность проголосовать за победительницу в номинации «приз зрительских симпатий».