мкр.Росляково меняется вместе с Мурманском

В жилом районе Росляково состоялась встреча с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексеем Веллером и главой администрации Мурманска Андреем Сысоевым. Большинство вопросов, заданных во время встречи, касалось сфер образования, жилищно-коммунального хозяйства, развития инфраструктуры и благоустройства.

– Горожане проявляют всё большую активность и интерес к жизни района, это, несомненно, приводит к положительным изменениям. Сегодня у Росляково большие перспективы развития. Отрадно, что в этом оказывает помощь компания «Роснефть». Сотрудничество с ней – прекрасный пример муниципально-частного партнерства, – подчеркнул депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

Напомним, жилой район Росляково стал частью заполярной столицы 1 января 2015 года. За это время его облик значительно изменился. Городскими властями ведется большая работа по благоустройству: обновляется асфальтобетонное покрытие проезжей части, модернизируется система освещения. Положительный результат дают рейды по контролю за деятельностью УК и очистке территории жилого района от несанкционированных свалок.

В 2016 году появились новые остановки общественного транспорта, по просьбе горожан в Росляково был запущен маршрут автобуса № 33. В целях безопасности пешеходные переходы оборудованы светофорами с кнопкой вызова.

– Сегодня жилой район продолжает динамично развиваться: в прошлом году здесь построен самый масштабный для областного центра современный физкультурно-оздоровительный комплекс, обустроен сквер. Еще одна зеленая зона включена в список рейтингового голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Продолжается работа по выявлению и ремонту пустующих муниципальных помещений. Оставшиеся без хозяев площади приводят в порядок и передают горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. В Росляково выявлено 49 таких квартир, их ремонт запланирован в этом году.