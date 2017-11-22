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Мурманская область. Арктика22.11.17 09:08

МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» нарушал требования федерального закона «О персональных данных»

Прокуратурой города по результатам проверки исполнения законодательства о персональных данных в деятельности МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» установлено, что в нарушение требований федерального закона «О персональных данных», действуя не в целях предоставления государственных и муниципальных услуг либо межведомственного взаимодействия, предоставлял по запросу персональные данные граждан АО «Мурманэнергосбыт» с целью обращения последнего в суд с заявлением о взыскании задолженности по оплате тепловой энергии.

Учитывая, что данный факт повлек за собой нарушение конституционных прав граждан, в отношении руководителя МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 13.11. КоАП РФ. В адрес учреждения внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства.

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