МКУ «УГХ» г.Оленегорска наказан за плохое содержание автомобильных дорог местного значения

Прокуратурой города Оленегорска в рамках межведомственных мероприятий совместно с отделом ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» выявлены нарушения в содержании автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения, влияющие на безопасность дорожного движения.

На проезжей части автомобильных дорог имеются недостатки дорожного покрытия в виде выбоин, просадок, износа верхнего слоя покрытия, россыпь гравия, затрудняющие движение транспортных средств и угрожающих безопасности дорожного движения, на отдельных участках отсутствуют тротуары, частично отсутствует горизонтальная разметка.

По результатам проверки в отношении начальника МКУ «УГХ» г.Оленегорска Геннадия Смирнова возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое направлено мировому судье для рассмотрения.

Постановлением мирового судьи за данное правонарушение Геннадий Смирнов привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.