ММБУ «Управление дорожного хозяйства» нарушает требования законодательства по содержанию автомобильных дорог

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска проведена проверка исполнения требований законодательства в области обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, в части содержания автомобильных дорог, проезжих частей улиц города Мурманска в безопасном для движения состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил.

В ходе прокурорской проверки, проведенной совместно с должностными лицами ОГИБДД России УМВД по г. Мурманску выявлены нарушения требований названного законодательства в деятельности ММБУ «Управление дорожного хозяйства». Установлено, что в нарушение требований законодательства на покрытии проезжей части и тротуаров в районе дома № 37 по улице Баумана, по улице Кооперативной в сторону пересечения с автострадой Р-21 «Кола», а также в районе дома № 41 по улице Баумана, при следовании от пересечения с улицей Бондарной образованы снежные валы, высотой свыше 0,6 метра.

Прокуратурой округа на имя руководителя ММБУ «Управление дорожного хозяйства» внесено представления об устранении нарушений законодательства содержания автомобильных дорог, проезжих частей улиц.