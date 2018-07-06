ММБУ «Управление дорожного хозяйства» оштрафовали и обязали навести порядок с источниками выбросов вредных веществ в атмосферный воздух

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства». Было установлено, что в нарушение ст.ст. 34, 39 федерального закона «Об охране окружающей среды», ст. 11, ст. 22, ст. 30 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» учреждением не проведена инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Учреждением также допущены нарушения, выразившиеся в отсутствии разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух.

По выявленным нарушениям в отношении должностного лица ММБУ «УДХ» природоохранным прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.1, ч. 1 ст. 8.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях Управлением Росприроднадзора по Мурманской области вынесены постановления о привлечении виновного должностного лица учреждения к административной ответственности, назначено наказание в виде административного штрафа на общую сумму 40 тысяч рублей.

Также в целях обеспечения исполнения природопользователем требований действующего законодательства об охране атмосферного воздуха природоохранным прокурором в Первомайский районный суд направлено исковое заявление об обязании ММБУ «УДХ» провести инвентаризацию источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обеспечить получение разрешения на выброс по всем промышленным площадкам учреждения.