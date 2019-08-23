ММТП - пример солидарности с отечественными производителями – оценка членов Общественной палаты РФ деятельности предприятия

Мурманский морской торговый порт посетила делегация Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ), в состав которой вошли секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, заместитель руководителя ОП РФ Валерий Чирков, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ, заместитель председателя общественного совета Министерства природных ресурсов и экологии РФ Альбина Дударева, член ОП РФ от Мурманской области Юлия Величко. Цель визита – знакомство с опытом АО «Мурманский морской торговый порт» в реализации экологических и социальных проектов, а также программ импортозамещения. В ходе визита высокая делегация осмотрела объекты инфраструктуры ММТП, посетила производственную площадку и экологическую диспетчерскую.

«Мы ознакомились с экологической политикой «Мурманского морского торгового порта» и были восхищены тем, что увидели такую работу в области экологии, которая ведется с техническим переоснащением. Работа не фрагментарная, а системная. Это очень важно. Такая работа должна стать примером для других бурно развивающихся портовых сооружений», - сказала Альбина Дударева.

Генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько напомнил, что на предприятии реализуется масштабная экологическая программа, стоимость которой превышает 3 млрд рублей. Знаковые проекты в её рамках – это строительство пылеветрозащитных экранов и введение в строй экологической диспетчерской.

«Принцип деятельности диспетчерской состоит в создании цифровой модели работы предприятия в режиме как реального времени, так и прогноза. Модель рассчитывается по утвержденным методикам и на основе текущих данных. Это ноу-хау Мурманского морского торгового порта, которого сегодня нет ни в одном порту Российской Федерации», - подчеркнул Александр Масько.

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев отметил, что помимо экологической программы важно, что за последние годы почти в два раза выросли налоговые платежи АО «ММТП» в бюджет Мурманской области. Важно, что работники получают приличную зарплату, а у порта есть перспектива, связанная не только с угольной индустрией, но и освоением Севера и развитием Северного морского пути. Особо Валерий Фадеев обратил внимание на программу импортазамещения, реализуемую на предприятии. Речь идет о замене устаревших портальных кранов на новые, отечественного производства - «Аисты» и «Витязи», произведенные ЗАО «СММ» (г. Санкт-Петербург). В настоящее время в Мурманском морском торговом порту работает 5 «Витязей», 14 «Аистов». Планируется, что ещё один «Аист» будет введён в строй в сентябре 2019 года.

«Важно отметить, что мало где у нас основные фонды – российские. А здесь краны – практически все российские. Они стоят больших денег, и раньше мы закупали их за границей, а теперь закупаем здесь. Это правильный пример. К сожалению, мало что можно купить на нашем рынке, если говорить об индустриальном оборудовании. Но когда появляется, надо чтобы отечественный бизнес был солидарен. И здесь мы видим этот пример солидарности», - сказал Валерий Фадеев.

В завершение визита члены Общественной палаты РФ посетили музей старейшего предприятия Мурманска, которому всего через несколько дней, 1 сентября исполнится 104 года, и приняли участие в высадке на территории предприятия елей. 132 дерева были закуплены в рамках программы озеленения АО «ММТП» этого года, и в настоящий момент идет их плановое высаживание.