ММТП будет проводить конкурентные переговоры о строительстве пылезащитного ограждения

ПАО «Мурманский морской торговый порт» планирует провести конкурентные переговоры о строительстве пылезащитного сооружения на территории порта, находящегося в черте Мурманска. Как следует из материалов стивидорной компании, заявки на участие в переговорах принимаются до 11 декабря этого года. Их итоги планируется подвести 29 декабря.