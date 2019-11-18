ММТП посетили технические директора предприятий СУЭК

Мурманский морской торговый порт посетила делегация технических руководителей предприятий, входящих в группу компаний СУЭК. Цель поездки – знакомство с масштабной экологической программой, реализуемой в АО «ММТП».

Как пояснил в ходе встречи технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев, общая стоимость программы - свыше трех миллиардов рублей. Она включает 12 мероприятий, в том числе: строительство по периметру производственной площадки пылеветрозащитного экрана высотой 20 метров и протяженностью около 2 километров, внедрение системы экологического прогнозирования, основой которой является экологическая диспетчерская порта, использование системы орошения, состоящей из 17 тумано- и снегообразующих водяных пушек, системы орошения автодорожного полотна на территории порта и др. В настоящий момент подобных масштабов реализации экологических мероприятий нет ни в одном порту РФ.

«Одно из мероприятий экологической программы АО «ММТП» - активное озеленение производственной площади и территории города. Высаженные нами деревья выполняют не только декоративную, но и практическую задачу – являются естественным щитом от возможной ветровой эрозии. Они «работают» уже сейчас, а когда вырастут, эффект станет еще заметнее. Думаю, те, кто будет работать в порту и жить в Мурманске через 10-15 лет, вспомнят нас добрым словом», - сказал Евгений Гуляев.

В ходе поездки гости познакомились с историей и сегодняшним днем Мурманского морского торгового порта, который является крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне Российской Федерации и обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

«Мы увидели варианты решения проблем, которые на сегодняшний день не решаются никем. Видно, что все шаги чётко рассчитаны и проработаны. Например, опыт экологической диспетчерской можно развивать и применять не только в порту, но и на любом предприятии – в разрезе, шахте или на заводе», - сказал Александр Каинов, технический директор АО «Разрез Тугнуйский» (Республика Бурятия).

«Видно, что предприятие развивается достойно, люди увлечены своим делом. Также важно, что мы обсудили с коллегами интересующие нас вопросы, пообщались с поставщиками оборудования и договорились о сотрудничестве», - отметил Евгений Евтушенко, технический директор АО «СУЭК-Красноярск» (Красноярск).

Напомним, что в мае этого года на базе АО «ММТП» состоялось расширенное совещание комитета по экологии и охране окружающей среды, технологии, механизации и природоохранной деятельности Ассоциации морских торговых портов. На него приехали представили более двадцати ведущих стивидорных компаний Российской Федерации. Поводом для встречи стало завершение работы и утверждение перечня наилучших доступных технологий (НДТ), которые должны применяться при перевалки навалочных грузов в морских портах России. В значительной части, именно опыт мурманских портовиков лег в основу принятого справочника НДТ. При этом порядка 80 процентов НДТ, вошедших в справочник, либо уже внедрены на площадке АО «ММТП», либо находятся в стадии реализации.