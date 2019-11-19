ММТП стал лауреатом национальной премии «Транспортная безопасность России»

Порты СУЭК – в лидерах национальной премии «Транспортная безопасность России». АО «Мурманский морской торговый порт» и АО «Дальтрансуголь» стали лауреатами второй и третьей степени национальной премии «Транспортная безопасность России-2019» в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры или, перевозчик морского или речного транспорта, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности». Торжественная церемония награждения победителей премии состоялась в рамках научно-практической конференции «Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика.» в Москве.

«Для руководства СУЭК вопросы обеспечения транспортной безопасности, как и вопросы соблюдения экологических требований, являются приоритетными. И нами, в силу компетенции и возможностей, принимаются все необходимые меры для повышения уровня защищенности объектов транспортной инфраструктуры. Приятно осознавать, что наши достижения не остались без внимания профессионального сообщества, и получили высокую оценку экспертов», - отметил заместитель генерального директора – директор по логистике Денис Илатовский.

«Мурманский морской торговый порт» входит в число крупнейших портов Северо-Запада и является самой большой стивидорной компанией арктического бассейна России. Порт обеспечивает доступ в Атлантический океан, а также сообщение с портами Западной Европы, Средиземноморья и восточного побережья США.

Национальная премия «Транспортная безопасность России – 2019» учреждена Ассоциацией «Транспортная безопасность» и Фондом «Транспортная безопасность» при поддержке Министерства транспорта РФ и Комитета по транспорту Государственной Думы. Цель премии – поощрение и пропаганда достижений, передовых методов и решений в области обеспечения транспортной безопасности, оценка достижений предприятий и организаций, руководителей и специалистов транспортной отрасли, органов государственной власти, способствующих развитию и укреплению транспортной безопасности в Российской Федерации.