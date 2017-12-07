ММТП «выдавливают» на западный берег Кольского залива

Грузоперевалку в порту Мурманск в перспективе необходимо переносить на западный берег Кольского залива. Об этом в ходе 11-го Международного форума и выставки «Транспортная неделя» в Москве заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун, передает корреспондент ИАА «ПортНьюс».

«Перевалка угля фактически в центре города вызывает справедливые нарекания жителей, и решение этого вопроса в далекой перспективе мы видим в переносе грузов на западный берег Кольского залива», - сказала Марина Ковтун. «Мы советуем инвесторам присмотреться к западному берегу, впоследствии свободного места там может уже не быть», - сказала губернатор.