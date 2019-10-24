Мнительный мурманчанин зверски расправился со своим знакомым

21 октября текущего в одной из квартир по проспекту Кольскому в городе Мурманске обнаружено тело мужчины, 1956 года рождения. Руки и шея потерпевшего были перевязаны проводом от пылесоса, находившегося рядом с телом. Прибывшим на место происшествия следователем СК России зафиксированы множественные телесные повреждения, в том числе колото-резанные раны.

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по факту совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, благодаря слаженной работе следователей и криминалистов по подозрению в совершении преступления был задержан местный житель, 1955 года рождения.

По версии следствия, 19 октября между подозреваемым и его знакомым в квартире по месту жительства последнего произошла ссора, в ходе которой злоумышленник разбил стеклянную посуду. Потерпевший, желая убрать осколки, достал пылесос. Злоумышленник, полагая, что мужчина хочет нанести ему удары бытовым прибором, завладел пылесосом, связал потерпевшего проводом, после чего нанёс ему несколько ударов сковородкой и кухонным ножом. От полученных телесных повреждений хозяин квартиры скончался, а злоумышленник скрылся из квартиры.

В настоящее время подозреваемый даёт признательные показания, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.