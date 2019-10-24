Депутаты взвалили на плечи Оксаны Демченко вопросы контроля и координации деятельности правительства, а также вопросы здравоохраненияНа Кольской ГМК отремонтировали печь раньше запланированного срока
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.10.19 07:30

Мнительный мурманчанин зверски расправился со своим знакомым

21 октября текущего в одной из квартир по проспекту Кольскому в городе Мурманске обнаружено тело мужчины, 1956 года рождения. Руки и шея потерпевшего были перевязаны проводом от пылесоса, находившегося рядом с телом. Прибывшим на место происшествия следователем СК России зафиксированы множественные телесные повреждения, в том числе колото-резанные раны.

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по факту совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, благодаря слаженной работе следователей и криминалистов по подозрению в совершении преступления был задержан местный житель, 1955 года рождения.

По версии следствия, 19 октября между подозреваемым и его знакомым в квартире по месту жительства последнего произошла ссора, в ходе которой злоумышленник разбил стеклянную посуду. Потерпевший, желая убрать осколки, достал пылесос. Злоумышленник, полагая, что мужчина хочет нанести ему удары бытовым прибором, завладел пылесосом, связал потерпевшего проводом, после чего нанёс ему несколько ударов сковородкой и кухонным ножом. От полученных телесных повреждений хозяин квартиры скончался, а злоумышленник скрылся из квартиры.

В настоящее время подозреваемый даёт признательные показания, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОпросы показывали, что за рубежом хотят работать около половины российских учёных, топ-менеджеров, работников инженерных специальностей и врачей
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Андрей Можний
21.10.19 21:24
Начальнику Государственной Жилищной инспекции Мурманской области Алёне Александровне Кузнецовой Юридический адрес: 183032, г. Мурманск, пр. Ленина дом.75 От гражданина Можний Андрея Григорьевича
Комментарий к новости:Злостных неплательщиков ЖКУ будут наказывать по списку
Барак из Молочного.
21.10.19 20:28
Членам команды «Кадетская школа» токмо в КВН и участвовать. В ней же отдают дань форме (в прямом смысле слова), а не содержанию образования. И в сценических номерах упор делался на внешний вид команды
Комментарий к новости:Юные КВНщики сыграли в финале
Нина
20.10.19 14:15
А какая необходимость была именно на этом месте, возле домов, возле гимназии начать строительство здания суда и даже стоянки для машин - задохнуться можно... Неужели для таких зданий не найти другого
Комментарий к новости:Строительство открытого стадиона рядом с гимназией № 8 в Мурманске запланировано на 2019-2020 годы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире15:00«Секретные материалы». Документальный цикл (16+)15:50«Сплин». (Интернет-проект «Реальный регион", 12+)16:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ сентябре средняя сумма чека снизилась на 1,2%-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 18 копеек, доллар подрос на 6 копеек-PRO ЭнергетикуРегиональные энергетики добиваются закрытия сайтов, которые торгуют «нечестными» счётчиками-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 октября-PRO Нефть и газРазвитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме пока нерентабельно - Александр Новак-PRO ЗаконыДепутаты рассмотрели 30 вопросов за один день
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовал: 241 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика