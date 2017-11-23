Многие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений

Росстат продолжает фиксировать рост зарплат и снижение безработицы, однако сами россияне уже испытывают на себе увольнение и урезание зарплат, а многие считают, что эти проблемы коснутся их в самом ближайшем будущем. Как показывают результаты опроса «Левада-Центра», около 30% россиян на ноябрь 2017 года уже понимают, что находятся в зыбком положении с точки зрения оплаты труда и стабильности их работы. Такое расхождение между официальной картиной мира и самоощущением граждан эксперты называют опасным.

Почти каждый третий (30%) участник всероссийского опроса считает, что в ближайшие 12 месяцев в стране станет больше безработных. Около 52% опрошенных уверены, что за год численность безработных не изменится. В снижение безработицы верят лишь 9% респондентов. Остальные не имеют чёткого мнения.

При этом около трети респондентов негативно оценивают ситуацию с зарплатами. 14% опрошенных уже столкнулись с сокращением зарплат, а 23% ожидают, что их зарплаты урежут в ближайшие месяцы или даже недели. 55% предпочитают считать, что в ближайшее время с ними этого не случится.

Наконец, 9% респондентов заявили, что они уже попали под сокращение кадров, ещё 20% сказали, что они, скорее всего, в ближайшее время будут уволены. Правда, 58% опрошенных не ждут такого развития событий.

Приведенные данные можно трактовать по-разному, отмечает «Независимая газета». Чуть больше половины опрошенных склонны позитивно оценивать своё текущее и будущее положение, а о негативных событиях и предчувствиях говорит всё же меньшинство - около трети опрошенных. И это хорошая новость. Более того, если сравнить упомянутые данные с результатами аналогичных опросов, проведенных «Левада-Центром» в прошлом году, то можно увидеть изменения к лучшему: оптимистов стало чуть больше, пессимистов - чуть меньше.

Но если те же результаты сравнить с данными шестилетней давности, за октябрь 2011-го, тогда можно говорить о заметном ухудшении положения граждан.

Шесть лет назад об урезаниях или задержках зарплат говорили только 9% респондентов против нынешних 14%. Но самое главное - текущие оценки граждан заметно отличаются от официальной статистики, которая особых проблем с зарплатами и рабочими местами не выявляет.

По оценкам Росстата, в январе-октябре зарплата россиян в номинальном выражении выросла на 7% по отношению к аналогичному периоду 2016-го, а в реальном, то есть с учетом инфляции, - на 3%.

При этом по состоянию на 1 ноября просроченная задолженность предприятий по зарплате составила 3,5 млрд рублей, увеличившись за месяц на 3,5%. Сейчас зарплатные долги есть перед 57 тысячью человек, это, как подчеркивают в Росстате, «менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности». Месяц назад задолженность фиксировалась перед 60 тыс. работников, так что численность пострадавших работников даже уменьшилась на 5%.

Как пишет «НГ», снижается и общая численность безработных, исчисляемая по методологии Международной организации труда: за январь-октябрь 2017-го по отношению к тому же периоду 2016-го она сократилась почти на 7% - до 3,9 млн человек.

Как считает первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова, такое расхождение между данными статистики и соцопросов вызывает серьезные опасения и, скорее всего, является следствием желания властей «сохранить лицо» в преддверии выборов. «Мы видим опасную тенденцию, которая особенно отчетливо проявилась в этом году: официальная статистика все больше расходится с реальными ощущениями граждан», - заявила Касьянова.

Гендиректор «ФинЭкспертизы» Нина Козлова отмечает, что в нынешней ситуации смена работы воспринимается гражданами «не как возможность, а как риск».

В конце октября этого года министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов предупредил о грядущем исчезновении в России около 3 млн рабочих мест. В это число попадут бухгалтеры, юристы, административные сотрудники, специалисты в системе управления и учета кадров. По словам министра, такая ситуация вызвана развитием информационных технологий, из-за внедрения которых отпадает необходимость в людях. Среди первых претендентов на увольнения - женщины и люди в возрасте старше 45 лет. С учетом возраста этим гражданам будет очень сложно найти новое место работы, получить новую профессию и переучиться.

Кроме того, в конце этого - начале следующего года в России ожидаются массовые увольнения в банковской сфере, премиальном и люксовом ритейле, в сфере телекома и строительстве.

Лишиться работы может каждый десятый сотрудник. Увольнения, связанные с изменением экономической ситуации в России и автоматизацией рабочего процесса, коснуться до 15% персонала. Они пройдут в три этапа: в начале декабря, чтобы не тянуть людей на следующий год; в январе-феврале и окончательный этап - в марте.