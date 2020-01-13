Многие виды морских млекопитающих в настоящее время находятся на грани уничтожения

Об этом на итоговой пресс-конференции сообщили эксперты независимого международного Фонда защиты китов.

Фонд защиты китов, организованный в начале 2019 года, успел за это время провести три резонансные акции, которые привлекли широкое общественное внимание: участие в проекте освобождения косаток и белух из «китовой тюрьмы»; научно-популярная экспедиция в Териберский залив Кольского полуострова; общероссийский конкурс фотографий и детских рисунков «Я вижу кита».

Возглавила фонд известный журналист и ведущая Маргарита Митрофанова, друзьями фонда стали Александра Вертинская, Василий Борисов, Тимофей Суровцев, Наталья Грабарь, Влад Локтев, Марианна Максимовская, Андрей Иванов-Борисов, Алена Ахмадуллина и многие другие.

«Несмотря на мораторий, до сегодняшнего дня продолжается промысел таких выполняющих эко-системную функцию китов, как малые полосатики, горбачи и даже финвалы. Его практикуют и норвежцы в Северной Атлантике, и исландцы, и японцы в Тихом океане. Поэтому в Северном полушарии популяция многих видов китов находится под угрозой», - отметил научный директор Фонда Владимир Латка. По его словам, несмотря на введенный в некоторых странах мораторий на коммерческий промысел китов, их численность продолжает сокращаться. Среди таких видов – синий кит, малый полосатик, а также северный гладкий «настоящий» кит, которых в мире осталось всего 400 особей.

Руководитель Фонда защиты китов Маргарита Митрофанова сообщила, что за прошедший год погибли более 2 тысяч морских млекопитающих. Это произошло из-за продолжающегося китобойного промысла, который всё ещё разрешён в скандинавских странах, в то время как Россия соблюдает мораторий на эту варварскую «промышленную добычу» китовых.

«Большое количество мертвых китов находят на берегах - со следами столкновения с кораблями, травмированных винтами. Их гибели способствует также пластиковый мусор, который они заглатывают, фильтруя планктон, что приводит к закупорке пищеварительного тракта», - рассказал Владимир Латка.

Руководитель аналитического агентства «Barents News» Василий Борисов прокомментировал ситуацию с так называемым аборигенным китобойным промыслом малых наров севера, который сегодня разрешен в Канаде, США, России, Дании и Исландии: «Эти квоты зачастую используются там, где нет никакой необходимости убивать китов. Более того, сейчас проверяется информация, что мясо китов, забиваемых малыми народностями, часто идёт на откорм пушного зверя на зверофермах».

Участники пресс-конференции отметили, что ситуация с морскими млекопитающими в 2019-м году в целом ухудшилась, хотя в российских северных морях, где запретили прибрежный лов рыбы, сегодня всё ещё можно наблюдать семейства китов. Так, в ходе недавней экспедиции в Териберскую бухту учёным и экологам Фонда защиты китов повезло встретить более 40 китов разных видов. «Здесь есть рыба, здесь нет нефтяных платформ и активного судоходства, поэтому сюда часто приходят киты. Но потом они уходят в Атлантику, где в чужих водах их сотнями и тысячами убивают «доблестные» скандинавские китобои. Убивают очень практичным, «современным» способом — разрывными гранатами, которые врезаются в китовую плоть и разносят её на куски! Причём, более половины китов - это беременные самки. Поэтому обратно к нам, к сожалению, вернётся из встреченных нами китов, может быть, только половина», - отметил руководитель Центра экологического мониторинга «ПОМОР» Тимофей Суровцев.

Василий Борисов особо отметил, что недавно независимыми экологами совместными усилиями удалось собрать более 100 тысяч подписей в поддержку запрета на вылов в культурно-рекреационных целях косаток и других китообразных. «Судьба тех сотен животных, которые продавались в Китай, была очень плачевна. Их пребывание в океанариумах, а также в аквариумах при ресторанах в качестве «экзотического фона» – это быстрая смерть из-за низкого качества воды, еды и недостатка движения. Это был билет в один конец», - сообщил Борисов.

Маргарита Митрофанова в своем выступлении подчеркнула, одной из главных проблем на сегодняшний день является отсутствие в России масштабной природоохранной политики. Так, в Баренцевом море есть всего одна природоохранная территория – это национальный парк «Русская Арктика», который включает в себя Землю Франца-Иосифа и часть побережья северной оконечности Новой Земли. «Вся остальная огромная акватория Баренцева моря практически не защищена. И мы планируем начать работу по созданию новых охраняемых территорий, в том числе для защиты китов и морских экосистем — ведь по международным обязательствам, в 2020-м году мы должны защитить не менее 10% всей акватории», - сообщила Маргарита.

Тимофей Суровцев отметил, что Фонд защиты китов участвует в подготовке новой инструкции для капитанов кораблей, где будут прописаны правила общения с морскими млекопитающими. Например, зачастую суда слишком близко подходят к стадам китов и дельфинов или сбрасывают рядом с ними мусор в море. «У нас нет никакой просветительской работы, а нужно, чтобы она велась регулярно. Люди хотят видеть китов, хотят о них больше узнавать, но делать это надо очень аккуратно. В этом направлении наш фонд будет работать дальше. Давайте относиться к китам по-человечески!», - заключил эксперт.

Также участникам итоговой пресс-конференции была представлена выставка фотографий и детских рисунков, которая прошла в музейном центре «РОСИЗО» в рамках конкурса «Я вижу кита»: здесь были представлены авторские работы известного фотохудожника Влада Локтева, а также детские рисунки учеников нескольких художественных школ, в том числе и работы юных «эколят» из Мурманской области. Участников и победителей конкурса ждут призы и дипломы!