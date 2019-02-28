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Мурманская область. Арктика28.02.19 08:30

Многие вопросы ЖКХ, волнующие северян, можно регулировать только на федеральном уровне

О ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства шла речь на рабочем совещании в областной Думе. В мероприятии, проведенном по инициативе комитета Думы по экономической политике, энергетике и ЖКХ, приняли участие депутаты областной Думы, представители органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих предприятий, общественности. Вёл совещание председатель профильного комитета областной Думы Максим Белов.

Открывая мероприятие, он отметил важность более тесного взаимодействия всех сторон по решению актуальных проблем ЖКХ, в том числе, путем законодательных инициатив.

- К сожалению, многие вопросы ЖКХ, волнующие жителей региона, можно регулировать только на федеральном уровне, что не лучшим образом сказывается на оперативности и качестве решения проблем, - подчеркнул Максим Белов. – В каждом регионе свои особенности, и один закон эффективно действовать на всей территории страны не может.

На совещании обсуждался вопрос о возможности направления штрафов за нарушение жилищного законодательства на нужды жилищного фонда. Высказывалось мнение, что подобная мера могла бы дисциплинировать управляющие компании и привлечь дополнительные средства в фонд капремонта. Однако без изменений федерального законодательства подобный механизм реализовать невозможно, отмечалось на совещании.

Также шла речь об изменении порядка заключения договоров на внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование. Прозвучало предложение объединить договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования и установить сторонами единого договора население и газоснабжающие организации, а плату включить в тариф на газоснабжение. Для технического обслуживания в квартирах, необходим доступ в жилое помещение, который возможен не всегда. В настоящее время Правила предусматривают заключение договора на обслуживание с собственником внутриквартирного газового оборудования и организацией. Побудить граждан заключить договор в административном порядке невозможно. Основная причина отказа – высокая стоимость работ. В среднем она составляет 600 рублей. В ходе обсуждения отмечалась необходимость дифференцированного подхода в вопросах оплаты. Плату за обслуживание можно вносить как единовременно, так и в рассрочку в течение года. Говорили и о важности единообразия тарифной политики в отношении всех ресурсоснабжающих организаций, а также о конкурентности услуги.

На совещании также шла речь о возможности пересмотра нормативов потребления по электроснабжению. Главная цель – побудить собственников жилья к установке приборов учёта и передаче показаний за потребление электроэнергии. Прозвучало, что в данное время в профильном министерстве региона по данному вопросу создана рабочая группа.

Подводя итог мероприятия, Максим Белов отметил важность диалога власти с общественностью по этим значимым для населения проблемам. Все высказанные в ходе совещания предложения будут обобщены, взяты на контроль и учтены в дальнейшей работе депутатов.

 

 

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