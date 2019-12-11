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Мурманская область. Арктика11.12.19 09:30

Многодетным семьям – деньги вместо земли!

В Мурманской областной Думе комитет по социальной политике и охране здоровья поддержал инициативу о единовременной денежной выплате взамен земельного участка многодетным семьям. Депутаты обсудили региональный законопроект, который устанавливает возможность предоставления многодетным семьям с их согласия единовременной денежной выплаты вместо бесплатного земельного участка.

По расчётам размер выплаты в 2020 году может составить 340 тысяч рублей.

По мнению председателя профильного комитета Надежды Максимовой, это важный и ожидаемый закон, поскольку подобные предложения звучали от многодетных семей на протяжении нескольких лет:

«Не все многодетные семьи могут позволить себе строительство дома, а с принятием данного регионального закона у людей будет выбор. Семья сможет использовать эти деньги для улучшения своих жилищных условий, для строительства, на первоначальный взнос или погашение ипотечного кредита. Сегодня в очереди на получение земельных участков стоят 1201 семья и многие из них готовы получить деньги, а не землю. Размер единовременной выплаты сложился из кадастровой стоимости участков на территории нашего региона. В региональном бюджете предусмотрены расходы на эти цели - почти 360 миллионов рублей на три года. На 2020 год средства в размере 119 с половиной миллионов рублей также выделены. Первые выплаты многодетные семьи смогут получить уже в феврале будущего года».

Прозвучало, что перечень необходимых документов, порядок предоставления данной выплаты, основания для отказа будут установлены правительством Мурманской области. Депутаты поддержали законопроект и рекомендовали принять его в первом чтении.

Комитет также рассмотрел и рекомендовал Думе принять во втором чтении проекты Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Мурманской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Напомним, что согласно представленному законопроекту, доходы ТФОМС  вырастут до 18 миллиардов рублей. Стоимость территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Мурманской области в 2020 году составит 23 миллиарда 271,5 миллиона рублей.

 

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