Многодетным семьям взамен бесплатных земельных участков из областного бюджета планируется выделять деньги

Предварительные расходы областного бюджета на предоставление многодетным семьям денежной выплаты взамен бесплатных земельных участков в ближайшие три года составят около 360 млн рублей. Об этом сегодня на оперативном совещании рассказал министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев.

Альтернативный вариант помощи многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, был разработан профильным ведомством. Необходимость такой альтернативы подтверждает небольшое количество семей, осуществляющих строительство на полученных участках. Так, за 7 лет из почти 1,5 тысячи многодетных семей, уже получивших земельные участки, разрешение на строительство получили лишь 174, на ввод жилья в эксплуатацию – 12, строительство начали 43 семьи.

Как рассказал Сергей Мякишев, альтернативная мера поддержки обсуждалась с многодетными семьями, а также с представителями муниципалитетов и депутатского корпуса – участие в таких обсуждениях приняли более 500 человек. Семьи, в частности, предлагали предоставить им возможность направлять денежные средства на приобретение и строительство жилого помещения, а также на погашение ипотечных кредитов и иных займов на приобретение жилья.

Согласно разработанному законопроекту, денежная выплата будет носить целевой характер, направления её использования и размер будут устанавливаться правительством региона. Планируется, что для расчёта размера выплаты будет использоваться средний уровень кадастровой стоимости земельных участков и предельный минимальный размер земельного участка, предоставляемого бесплатно в собственность многодетной семье для осуществления жилищного строительства, – 0,1 гектара. На сегодня это 340 тысяч рублей. Полномочиями по принятию и рассмотрению заявлений многодетных семей, принятию решений, а также перечислению денежной выплаты будут наделены органы местного самоуправления.

Как подчеркнул Сергей Мякишев, денежная выплата должна помочь многодетным семьям улучшить жилищные условия и при этом сработать на экономику региона путем активизации жилищного строительства.