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Мурманская область. Арктика09.04.18 13:17

Многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» вошло в состав Северного флота

Сегодня в Североморске состоялась торжественная церемония подъема флага вспомогательного флота ВМФ на головном многофункциональном судне тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120. Отныне судно зачислено в состав отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северный флот.

В торжественной церемонии принял участие заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков. По завершении подъема флага состоялось подписание договора о сотрудничестве и шефских связях между Северным флотом и Кабардино-Балкарской Республикой. Договор подписали командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов и Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

Многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» с начала сентября прошлого года проходило серию заводских ходовых испытаний в Баренцевом море. В полигонах боевой подготовки Северного флота были выполнены сотни облётов судна вертолётами Ка-27, проведены проверки энергетической установки, вспомогательных систем и механизмов на различных режимах эксплуатации. По итогам всех испытаний судно было принято в состав флота, став первым многофункциональным транспортом ледового класса, способным действовать в арктических условиях.

МСТО «Эльбрус» сочетает в себе характеристики спасательного буксира и транспорта. На нём можно выполнять передачу грузов на берег и корабли в обстановке высоких широт при толщине льда свыше полуметра.

Судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии водолазов, что позволяет ему участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие подводникам. Его современное радиолокационное и гидроакустическое оборудование даёт возможность поиска затонувших объектов и картографирования рельефа дна.

Улучшенная манёвренность обеспечивается винторулевыми колонками, которые вращаются вокруг собственной оси на 360 градусов и способствуют удержанию судна в заданной точке в любых погодных условиях. Также на судне установлены два электрогидравлических крана грузоподъёмностью 50 тонн, буксирные лебёдки с тяговым усилием 120 и 25 тонн. На грузовой палубе площадью более 700 квадратных метров возможна перевозка открытым способом морских транспортных контейнеров.

Экипаж судна составляет 55 человек. Капитан - Вячеслав Губарев и весь личный состав ранее проходил службу на вспомогательных судах Северного флота.

 

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