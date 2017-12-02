На площади Мурманска стала быстро расти ёлкаВстречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика02.12.17 07:00

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Североморска стал лучшим МФЦ Мурманской области

Вчера при участии губернатора Марины Ковтун состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса «Лучший многофункциональный центр Мурманской области».

Конкурс проходил по трём номинациям: «Лучший МФЦ» (в двух категориях: более пяти окон и менее пяти окон приема), «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Лучший проект МФЦ». В конкурсе приняли участие 14 центров, всего было подано 32 конкурсные заявки. Конкурсная комиссия признала лучшим МФЦ области в 2017 году многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Североморска.

«Прошло не так много времени с открытия первого МФЦ в нашем регионе, а сегодня уже невозможно представить жизнь без МФЦ. Вы проделали огромную работу, смогли наладить организацию предоставления широкого спектра государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», – обратилась губернатор Марина Ковтун со словами благодарности к сотрудникам МФЦ региона – победителям, лауреатам и участником конкурса.

За четыре года в Мурманской области проведена масштабная работа по развертыванию сети МФЦ, в которую были вовлечены администрации городских округов и муниципальных районов, федеральных и региональных органов власти. Работа велась во исполнение одного из майских Указов Президента России Владимира Владимировича Путина.

«Благодаря этому на сегодняшний день практически 95% жителей области имеют доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», – рассказала Марина Ковтун.

В регионе работают 16 МФЦ: МФЦ города Мурманска, который имеет отделение в каждом округе областного центра, 15 МФЦ являются муниципальными. Они в свою очередь имеют 12 территориально обособленных структурных подразделений, чтобы как можно больше граждан имели возможность получать госуслуги быстро и качественно, с минимальными временным и финансовыми затратами.

По мере развития МФЦ наращивают количество предоставляемых услуг. На сегодняшний день МФЦ региона предоставляют в среднем 226 государственных и муниципальных услуг в различных сферах жизни. Многофункциональные центры в Мурманской области востребованы. Только 11 месяцев этого года сетью МФЦ региона оказано более 720 тысяч услуг. При этом среднее время ожидания заявителей в очереди составило всего 10 минут.

«Жизнь не стоит на месте, и мы ставим перед МФЦ новые задачи. На сегодня это: расширение спектра предоставляемых услуг, предоставление нескольких государственных услуг по единому заявлению, в том числе с учётом жизненной ситуации. Ещё одна масштабная задача – работа с субъектами малого и среднего предпринимательства. С 2016 года многофункциональные центры включены в инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Пока МФЦ оказывают порядка 30 государственных и муниципальных услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это направление мы будем усиливать», – подчеркнула губернатор.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПод выборы президента отменили «крепостное право»
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 369 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Zviygincew
02.12.17 09:15
Хороший вопрос, Иван! Так кто же она: жертва или мошенница? Задавая этот вопрос каждый из нас сначала должен решить для себя, а кто я: судья или адвокат, прокурор или присяжный заседатель? Тогда и отв
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»
Иван
02.12.17 01:59
Помнится, в 2015 году "Арктик-ТВ" сделал разоблачительный репортаж про г-жу Макарову, а теперь риторика кардинально изменилась. Так она жертва или мошенница все-таки? Слишком много вопросов, слишком
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»
Алексей
01.12.17 20:34
Только что посмотрел ваш репортаж о Макаровой. И мне не совсем понятно, почему он был таким однобоким. Вы много сказали о том, какая она была во время своего депутатства, сколько хорошего сделала. Но
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире09:40«Слава». Художественный фильм (12+)11:20«Море доброты». Социальный проект (12+)11:50«Сердцеед». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиСемь россиян из десяти получают поддержку государства-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 23 копейки, доллара упал на 6 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС увеличила выработку электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика