Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Североморска стал лучшим МФЦ Мурманской области

Вчера при участии губернатора Марины Ковтун состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса «Лучший многофункциональный центр Мурманской области».

Конкурс проходил по трём номинациям: «Лучший МФЦ» (в двух категориях: более пяти окон и менее пяти окон приема), «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Лучший проект МФЦ». В конкурсе приняли участие 14 центров, всего было подано 32 конкурсные заявки. Конкурсная комиссия признала лучшим МФЦ области в 2017 году многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Североморска.

«Прошло не так много времени с открытия первого МФЦ в нашем регионе, а сегодня уже невозможно представить жизнь без МФЦ. Вы проделали огромную работу, смогли наладить организацию предоставления широкого спектра государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», – обратилась губернатор Марина Ковтун со словами благодарности к сотрудникам МФЦ региона – победителям, лауреатам и участником конкурса.

За четыре года в Мурманской области проведена масштабная работа по развертыванию сети МФЦ, в которую были вовлечены администрации городских округов и муниципальных районов, федеральных и региональных органов власти. Работа велась во исполнение одного из майских Указов Президента России Владимира Владимировича Путина.

«Благодаря этому на сегодняшний день практически 95% жителей области имеют доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», – рассказала Марина Ковтун.

В регионе работают 16 МФЦ: МФЦ города Мурманска, который имеет отделение в каждом округе областного центра, 15 МФЦ являются муниципальными. Они в свою очередь имеют 12 территориально обособленных структурных подразделений, чтобы как можно больше граждан имели возможность получать госуслуги быстро и качественно, с минимальными временным и финансовыми затратами.

По мере развития МФЦ наращивают количество предоставляемых услуг. На сегодняшний день МФЦ региона предоставляют в среднем 226 государственных и муниципальных услуг в различных сферах жизни. Многофункциональные центры в Мурманской области востребованы. Только 11 месяцев этого года сетью МФЦ региона оказано более 720 тысяч услуг. При этом среднее время ожидания заявителей в очереди составило всего 10 минут.

«Жизнь не стоит на месте, и мы ставим перед МФЦ новые задачи. На сегодня это: расширение спектра предоставляемых услуг, предоставление нескольких государственных услуг по единому заявлению, в том числе с учётом жизненной ситуации. Ещё одна масштабная задача – работа с субъектами малого и среднего предпринимательства. С 2016 года многофункциональные центры включены в инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Пока МФЦ оказывают порядка 30 государственных и муниципальных услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это направление мы будем усиливать», – подчеркнула губернатор.