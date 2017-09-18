Мобильная группа изъяла из магазина 13,7 кг «санкционного» сыра

Мобильная группа Мурманской таможни и Управления Россельхознадзора по Мурманской области провела очередной рейд по торговым точкам областного центра на предмет выявления торговли продовольственными товарами, в отношении которых применяются отдельные специальные экономические меры, так называемое продовольственное эмбарго на ввоз и оборот таких товаров на территории Евразийского экономического союза.

На прилавке одной из торговых точек в центре Мурманска представителями контролирующих органов был выявлен сыр производства, согласно штрих-кодам на упаковках, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании. 14 головок сыра общим весом 13,7 кг изъяты из торгового оборота и уничтожены с составлением соответствующего акта.

Напомним, введенные в августе 2014 года отдельные специальные экономические меры продлены указом президента РФ до 31 декабря 2018 года в отношении ряда товаров из стран, принявших решение о введении санкций в отношении российских и/или физических лиц или присоединившихся к такому решению: США, Канады, Австралии, стран Европейского союза, Королевства Норвегии, Украины, Республики Албании, Черногории, Республики Исландии и Княжества Лихтенштейн.

При выявлении фактов продажи в розничной и/или оптовой торговле такие товары подлежат изъятию и уничтожению, а владельцы торговых точек привлекаются к административной ответственности.