Мобильная группа изымает на границе санкционные товары

Мобильная группа, в состав которой входят представители Мурманской таможни и Управления Россельхознадзора по Мурманской области провела восемь совместных мероприятий на территориях оптовых складов областного центра, возбуждены два дела об административных правонарушениях по компетенции Управления Россельхознадзора по Мурманской области, назначены административные штрафы.

Как сообщает Мурманская таможня, в течение первого полугодия в Мурманске из незаконного оборота изъято и уничтожено 242,61 килограмма запрещенной к ввозу продукции, так называемых санкционных товаров, среди которых были яблоки, гранаты, томаты, баклажаны производства Польши, Чехии, Турции.

Напомним, с августа 2014 года на территории Российской Федерации применяются отдельные специальные экономические меры в отношении ряда товаров из стран, принявших решение о введении санкций в отношении российских и/или физических лиц или присоединившихся к такому решению: США, Канады, Австралии, стран Европейского союза, Королевства Норвегии, Украины, Республики Албании, Черногории, Республики Исландии и Княжества Лихтенштейн.

Указом президента РФ от 30 июня 2017 года № 293 отдельные специальные меры в целях обеспечения безопасности Российской Федерации продлены до 31 декабря 2018 года.

Таким образом, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территории Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении санкций в отношении российских и/или физических лиц или присоединившееся к такому решению.