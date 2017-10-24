Мобильная приёмная прокурора области будет работать в Снежногорске

30 октября 2017 года в рамках оказания правовой помощи населению состоится выезд мобильной приёмной прокурора Мурманской области в город Снежногорск.

Прокурор области Щербаков В.А. и работники аппарата прокуратуры области проведут личный прием граждан с 10.00. до 12.00. часов в здании Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах по адресу: г. Снежногорск, ул. Победы, д.2.

При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется по телефону 8(81530) 6-02-76.