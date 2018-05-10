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Мурманская область. Арктика10.05.18 14:59

Мобильное приложение «Берегите Лес» поможет в борьбе с лесными пожарами

В целях повышения эффективности профилактики и мониторинга лесных пожаров, оперативного реагирования в случае обнаружения лесного пожара ФБУ «Авиалесоохрана» разработано бесплатное мобильное приложение «Берегите Лес», которое позволяет быстро и просто позвонить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства и сообщить о любом происшествии в лесах нашей страны и Мурманской области.

Мобильное приложение поддерживается почти на всех платформах мобильных устройств (IOS, Android, WindowsPhone) и имеет новые технологические возможности:

- отправка сообщений с прикреплением геолокации и фото-подтверждения правонарушения;

- мобильное приложение «Берегите лес» интегрировано с ИСДМ – Рослесхоз: в разделе «пожароопасная обстановка» на интерактивной карте отображаются все пожары и метеоданные (данные берутся из ИСДМ – Рослесхоз), что позволяет использовать мобильное приложение как портативную систему мониторинга пожаров;

- пользователи, которые используют мобильное приложение «Берегите лес», получают уведомления о вводимых режимах ЧС, ОПР и проводимых мероприятиях в субъекте Российской Федерации, за которым пользователь закреплен;

- разработана система размещения региональных и федеральных новостей как в ручном, так и в автоматическом режимах;

- в разделе «полезная информация» размещена справочная информация о видах пожаров и действиях при их возникновении.

В системе администрирования мобильного приложения «Берегите лес» зарегистрировано более 400 человек. Это сотрудники 83 региональных диспетчерских служб субъектов Российской Федерации и сотрудники Федеральной диспетчерской службы, которые принимают и обрабатывают полученную от заявителей информацию.

Скачать мобильное приложение можно по ссылке: https://aviales.ru/default.aspx?textpage=219.

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