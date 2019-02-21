Мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту развернут в центре Мурманска в День защитника Отечества

В День защитника Отечества в центре города-героя Мурманска, на площади Пять Углов, состоится информационно-агитационная акция Северного флота «Военная служба по контракту в Вооружённых Силах — твой выбор!» с выставкой вооружения и военной техники. Впервые в истории Северного флота на мероприятии будет развернут мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту, в котором каждый желающий сможет пройти предварительное собеседование с представителями воинских частей, дислоцированных в Мурманской области, выбрать для себя наиболее подходящий вид или род войск, узнать о служебных перспективах и подать заявление о поступлении на военную службу по контракту.

Всем гражданам, обратившимся в пункт отбора на военную службу по контракту, по их желанию специалисты окажут консультационную помощь по социально-правовым вопросам поступления и прохождения службы.

Сегодня военная служба по контракту на Северном флоте обеспечивает достойное денежное довольствие, возможность получения жилья, бесплатное вещевое и продовольственное обеспечение, медицинское обслуживание, оплачиваемый ежегодный проезд к месту проведения отпуска и обратно, ежегодную материальную помощь и другие социальные гарантии в соответствии с законодательством.

Как сообщает пресс-служба СФ, обо всем этом более подробно сможет узнать каждый желающий, посетив мобильный комплекс отбора в Мурманске 23 февраля с 11 до 16 часов.