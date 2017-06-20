«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Снегопад 20 июня в Кировске!

Погода в этом году продолжает держать в тонусе жителей Мурманской области.

Если зима и весна этого года нам надолго запомнились обильными снегопадами, то запоздалое лето в Заполярье тоже решило не менять сложившуюся картину, отметившись сегодня, 20 июня, снегопадами в центральных районах Кольского полуострова.

Редакция «Арктик-ТВ» сегодня получила из Кировска видео в рубрику «Мобильный репортёр», на котором прекрасно показаны условия жизни северян в Арктической зоне.

Как сообщает Мурманское УГМС, завтра на Кольском полуострове ожидается облачная погода, дождь, на западе области с мокрым снегом. Ветер северо-восточный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +3+8°.