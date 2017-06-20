Мурманская область. Арктика20.06.17 14:47
«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Снегопад 20 июня в Кировске!
Погода в этом году продолжает держать в тонусе жителей Мурманской области.
Если зима и весна этого года нам надолго запомнились обильными снегопадами, то запоздалое лето в Заполярье тоже решило не менять сложившуюся картину, отметившись сегодня, 20 июня, снегопадами в центральных районах Кольского полуострова.
Редакция «Арктик-ТВ» сегодня получила из Кировска видео в рубрику «Мобильный репортёр», на котором прекрасно показаны условия жизни северян в Арктической зоне.
Как сообщает Мурманское УГМС, завтра на Кольском полуострове ожидается облачная погода, дождь, на западе области с мокрым снегом. Ветер северо-восточный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +3+8°.
Комментарии
-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-Нам интересно Ваше мнение14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 400 человек
-Скоро в эфире19:00Фильмы КФ «Кино без барьеров». 20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30«Не плачь по мне, Аргентина!». Художественный сериал, 2 серия (12+)21:30«Неуловимый Люк». Художественный фильм (16+)23:15«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:35«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиЖизнь денег: прибыль банков растёт в разы, а вклады россиян практически не увеличиваютсяМинстрой собирается присмотреть за взносами на капитальный ремонт-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 62 копейки, евро - почти на 46 копеекРубль укрепляется на фоне роста предложений «чёрного золота»-PRO ЭнергетикуСпециалисты Колэнерго работают на высоте!СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Готовь сани летом...-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 июняПлановые отключения в Мурманске на 20 июня-PRO Нефть и газКомпания «China Oilfield Services Limited» протянула руку помощи ООО «Газпром геологоразведка»Санкции действуют, а на шельфе России продолжают бурить-PRO ЗаконыПрезидент подписал закон о внесении в Трудовой кодекс советских актов по учёту рабочего времениПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских карт