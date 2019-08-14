Мобильный телефон и сим-карта сорвали длительное свидание родственников

Сотрудники отдела безопасности исправительной колонии строгого режима № 23 в посёлке Ревда при проведении обязательного досмотра личных вещей гражданки 1989 г.р., прибывшей на длительное свидание к своему осуждённому родственнику, обнаружили во внутреннем кармане дамской сумки мобильный телефон и сим-карту одного из операторов связи.

Предварительно гражданке было предложено сдать запрещённые предметы, если таковые имеются. Она также была предупреждена об ответственности и последствиях проноса на территорию учреждения предметов, запрещённых к использованию в колонии.

Длительное свидание отменено. В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка.