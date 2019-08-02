Мобильный телефон с сим-картой помешал длительному свиданию

Жительница Полярного, прибывшая на длительное свидание к своему родственнику, отбывающему наказание в исправительной колонии строгого режима № 17 (г.Мурманск), пыталась доставить в учреждение запрещённые предметы.

Противоправное намерение гражданки было выявлено сотрудниками отдела безопасности учреждения при проведении обязательного досмотра личных вещей. Женщина пыталась пронести мобильный телефон с сим-картой и картой памяти в дамской сумке.

Предварительно гражданке было предложено сдать запрещённые предметы, если таковые имеются. Она также была предупреждена об ответственности и последствиях проноса на территорию учреждения предметов, запрещённых к использованию в колонии.

Длительное свидание отменено. В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка.

За шесть месяцев 2019 года сотрудниками колоний и следственных изоляторов УФСИН России по Мурманской области была предотвращена доставка гражданами на режимные территории учреждений 108 средств мобильной связи.