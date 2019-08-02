Соблюдайте спокойствие и занимайтесь повседневной деятельностьюМурманск в ожидании прихода барка «Седов»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика02.08.19 07:30

Мобильный телефон с сим-картой помешал длительному свиданию

Жительница Полярного, прибывшая на длительное свидание к своему родственнику, отбывающему наказание в исправительной колонии строгого режима № 17 (г.Мурманск), пыталась доставить в учреждение запрещённые предметы.

Противоправное намерение гражданки было выявлено сотрудниками отдела безопасности учреждения при проведении обязательного досмотра личных вещей. Женщина пыталась пронести мобильный телефон с сим-картой и картой памяти в дамской сумке.

Предварительно гражданке было предложено сдать запрещённые предметы, если таковые имеются. Она также была предупреждена об ответственности и последствиях проноса на территорию учреждения предметов, запрещённых к использованию в колонии.

Длительное свидание отменено. В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка.

За шесть месяцев 2019 года сотрудниками колоний и следственных изоляторов УФСИН России по Мурманской области была предотвращена доставка гражданами на режимные территории учреждений 108 средств мобильной связи.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ России стало некому работать?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЗарегистрированы шесть кандидатов на пост губернатора
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

зотова галина
02.08.19 09:13
Молодежь более уставшая, да еще и инфантильная, идут и в депутаты, и в губернаторы.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов
Дмитрий
01.08.19 22:24
Областной суд строят прямо на спортивной площадке. Хватит людей обманывать. Ещё Веллер обещал к 100-летию города сделать стадион. Ещё раз убеждаюсь что кругом враньё власти
Комментарий к новости:Новые детские площадки и спортивные объекты появляются в Мурманске
Галина Зотова
01.08.19 11:49
Требовать от администрации города - не вылизывать каждый год площадь 5 углов, на что идут большие деньги, а создавать по всему городу, особенно там , откуда поступили претензии от жителей
Комментарий к новости:Нелегкая дорога к детскому саду на улице Нахимова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире11:15«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO ДеньгиЛето в разгаре, а овощи дорожают! Север, однако…-PRO ВалютуРубль упал на известиях из США-PRO ЭнергетикуКольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в июле на 5%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыСведения о недвижимости россияне получат за несколько минут
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 293 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика