Модернизация трёх водогрейных котлов на Мурманской ТЭЦ помогла ликвидировать дефицит тепловой мощности в центре города

Мурманская ТЭЦ завершила комплексную модернизацию трёх водогрейных котлов на теплоэлектроцентрали, расположенной в центре Мурманска.

Как сообщает пресс-служба компании, в ходе работ на всех котлах заменены поверхности нагрева, установлены современные горелочные устройства, выполнена теплоизоляция из энергоэффективных материалов. При обновлении котельного оборудования установлен комплекс автоматизированной системы управления и внедрен автоматический розжиг: растопку и останов теперь можно производить дистанционно, что повышает оперативность и безопасность работ.

- Совокупно тепловая мощность ПАО «Мурманская ТЭЦ» выросла на 26 Гкал/час и сегодня составляет 1137 Гкал/час. Модернизация помогает решить важную задачу — ликвидировать дефицит тепловой мощности в центре Мурманска, где исчерпан резерв для подключения новых объектов, - отметил главный инженер ПАО «Мурманская ТЭЦ» Сергей Буртасов.