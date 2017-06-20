Мурманская область. Арктика20.06.17 18:02
Мокрый снег – июньский привет от весны жителям Мурманской области
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с Архангельской области. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферного фронта, интенсивные дожди, порывистый северный ветер.
Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Дождь, на западе области с мокрым снегом. Ветер северо-восточный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +3+8°.
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На реках северо-востока Мурманской области и на горных реках проходят пики весеннего половодья. На остальных реках наблюдается спад весеннего половодья, прерываемый небольшими подъёмами уровней воды от проходящих дождей.
На Серебрянском водохранилище (приплотинная зона) ледостав сохраняется.
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