Молодая певица из Североморска Валерия Шатецкая представит Мурманскую область на Всероссийском телевизионном конкурсе «Новая звезда»

Валерия Шатецкая из Североморска успешно прошла кастинг третьего сезона Всероссийского конкурса «Новая звезда» – масштабного музыкального состязания, в котором принимают участие представители из всех федеральных округов Российской Федерации.

Молодая певица неоднократно побеждала и в областных конкурсах, и на более высоком уровне, демонстрируя высокий уровень исполнительского мастерства и сценической культуры. Валерия человек с активной жизненной позицией, постоянно принимает участие в благотворительных акциях по защите бездомных животных, сбору подарков для пенсионеров из дома престарелых и новогодних подарков для детей из детского дома. Валерия Шатецкая работает на радиостанции «Север-ФМ», учится по магистерской программе «Мультимедийная журналистика», руководит вокальным кружком в Центре досуга молодёжи.

В видеооткрытке на конкурс Валерия рассказала о себе и о своём городе, о том, что вся её жизнь связана с Севером и музыкой. Вокалистка собирается покорить жюри не только голосом, но и энергетикой, жизнерадостностью и неординарностью.

Эфиры конкурса «Новая звезда» запланированы на период с 1 по 7 января на телеканале «Звезда». В период эфирных показов полуфиналов и финала конкурса с 5 по 7 января будет запущено смс-голосование, полученные средства будут направлены в благотворительный фонд Константина Хабенского для помощи детям с заболеваниями головного мозга. В этом сезоне у «Новой звезды» будет два победителя – лучший исполнитель, по мнению знаменитых музыкальных экспертов, и лучший исполнитель, по мнению телезрителей всей страны.