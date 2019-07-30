Молодая семья Баевых из Мурманска стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года 2019»

В Общественной палате Российской Федерации состоялось заседание организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года», на котором подвели его итоги и определили семьи-победители.

В этом году победителем в номинации «Молодая семья» стали Иван и Анастасия Баевы. Молодые супруги живут в Мурманске, воспитывают четырёх дочерей. Любимые семейные занятия – спорт, музыка, рукоделие, походы в театр, музей и библиотеку. Баевы считают, что дружная и крепкая семья – это самое главное и ценное в жизни.

Организаторами Всероссийского конкурса «Семья года» являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г.Москва), и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Конкурс в этом году проходил под девизом «Моя семья – моя Россия» по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций». Традиционно Мурманская область принимает участие в конкурсе, и третий год подряд побеждает в одной из номинаций.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдёт 30 октября в Государственном Кремлевском Дворце.