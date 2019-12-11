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Мурманская область. Арктика11.12.19 08:15

Молодёжь АО «ММТП» провела свой юбилейный традиционный слёт

Участники команды Молодёжного совета Мурманского морского торгового порта организовали юбилейный X Молодежный слет. Пять команд сотрудников градообразующего предприятия состязались в интеллектуальных и креативных конкурсах за кубок «Молодёжного слёта» на берегу реки Тулома.

Коллектив Молодёжного совета АО «ММТП» подготовил для участников серьёзные испытания в формате игр «КВИЗ», «Брейн-Ринг» и «Что? Где? Когда?». Провела интеллектуальные баталии для портовиков Ольга Дзюба – директор подшефной гимназии № 8 и член правления Мурманского клуба интеллектуальных игр «Полярная Сова», а также трижды отличница Тотального диктанта.

Поделившись на команды из пяти человек, на протяжении нескольких часов участники боролись за звание главных знатоков порта. Команды разогрелись и продемонстрировали свои знания на первых этапах, после чего сразились в турнире «Что? Где? Когда?». Борьба выдалась захватывающей.

Однако на этом состязания не закончились – финалисты поборолись за кубок Молодёжного слёта в решающем конкурсе в формате популярного телевизионного шоу «Брейн-Ринг». Здесь для успеха было необходимо проявить сообразительность, умение быстро принимать решение и способность нестандартно мыслить.

В результате обладателем кубка и победителем юбилейного Х Молодёжного слета АО «ММТП» стала команда «Даёшь, молодёжь». Почётное второе место заняла команда «Ок’ Gogol» - регулярные участники городских соревнований, а бронзовыми призерами стала команда «Фиксики» - сотрудники службы информационных технологий, связи и автоматизации АО «ММТП».

 

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