Молодежь Дома Дружбы примет участие во Всероссийском межнациональном лагере «Поколение»

С 17 по 22 октября в подмосковном Наро-Фоминске пройдет Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи «Поколение».

Лидеры студенческих, молодежных и общественных организаций, этнокультурных объединений из регионов России соберутся, чтобы поделиться знаниями и сформулировать общие цели, направленные на развитие культурного разнообразия страны, рассказать о традициях своих народов. Участникам предстоят встречи с лидерами общественного мнения, политиками, бизнесменами, известными артистами и экспертами в различных областях, которые поделятся историями своих успехов.

Мурманскую область представят участники проекта «Дом Дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, члены детско-юношеского клуба авторской песни «Гравицапа» Дарья Третьякова и Ольга Ефимова. Обе поют и играют на гитаре, увлекаются фото- и видеосъёмкой, активно реализуют проекты клуба, такие как мультикультурный проект «Многоголосие», спектакли «Песни дружбы» и «Колыбельные мира».

Организатором Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи «Поколение» выступает Федеральное агентство по делам национальностей.

«Мы стараемся, чтобы эти несколько дней, которые молодежь проводит в «Поколении», вмещали в себя как можно больше интересного и важного. Очень хочется, чтобы все это позволило ребятам расти и двигаться вперед, помогало в создании и реализации новых проектов. Уверен, именно такие мероприятия помогают укреплять межнациональную дружбу, способствуют взаимообогащению культур народов России», – подчеркнул руководитель ФАДН России Игорь Баринов.