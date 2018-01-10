Молодёжь флотской столицы начинает год с угонов автомобилей

По данным Следственного отдела по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, 2 января 2018 года в ночное время двое несовершеннолетних злоумышленников, с целью осуществления поездки на автомобиле ВАЗ 21099 проникли внутрь него, где путем соединения проводов пытались завести двигатель. Довести свой преступный умысел, направленный на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, несовершеннолетним не удалось, поскольку у них не получилось завести автомобиль.

Кроме того, в этот же день в ночное время подростки проникли внутрь салона ВАЗ 21053, где путём соединения проводов под рулевой колонкой завели двигатель и отправились кататься по улицам Североморска.

В отношении двух несовершеннолетних жителей ЗАТО г.Североморск, 2000 и 2001 годов рождения, возбуждены уголовные дела. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время в отношении несовершеннолетних избраны меры пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, назначено проведение ряда экспертиз, выполняются следственные действия, направленные на всесторонне и полное расследование, а также установление обстоятельств, способствовавших совершению несовершеннолетними преступления.