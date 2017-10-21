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Мурманская область. Арктика21.10.17 11:30

Молодежь из Мурманской области одерживает новые победы в Сочи

До закрытия Всемирного фестиваля молодёжи и студентов остаётся чуть больше суток, но это не означает, что пора останавливаться! Участники из Мурманской области продолжают штурмовать пьедесталы новых для себя видов спорта.

Два дня назад Артём Селивёрстов из Ковдора и Алина Васенёва из Мурманска на экстрим-площадке езды на велосипедах класса ВМХ начали тренировки и подготовку к соревнованиям, а уже сегодня приняли участие в битве новичков - участников фестиваля. И, конечно, без медалей не обошлось! Алина среди девушек заняла третье место, а Артём - второе среди мужчин.

«Сначала нам объяснили основы, а затем технику езды на пампе - специальная круговая трасса. Нас разбили на пары и мы участвовали в заездах на вылет. Это было очень здорово! Драйв, адреналин, соревновательный дух и отличная атмосфера заряжали энергией!» - делится впечатлениями Артём Селивёрстов.

Алина не только завоевала бронзу в соревнованиях на велосипедах класса ВМХ, но и установила свой новый личный рекорд в дисциплине «Рывок гири».

«Делала рывок гири массой 16 кг, мой предыдущий рекорд - 70 раз, а сегодня я сделала 80 повторов, и на официальных соревнованиях это мой личный рекорд!» - говорит Алина.

Напоминаем, что в состав делегации от Мурманской области входит 45 участников и 36 волонтёров. Официальное закрытие XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов пройдет 21 октября.

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