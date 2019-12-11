Молодёжь Мурмана - для науки и жизни

Сегодня в Мурманском политехническом лицее открылась VI городская выставка научно-технического творчества учащихся «Молодые инженеры Мурманска – 2019». Её участниками стали ребята из семнадцати образовательных учреждений, на суд жюри представлено тридцать четыре проекта. С работами познакомился глава муниципального образования город Мурманск. Он отметил широкий диапазон проектов и закономерное стремление участников к совершенству.

– Важно, что здесь представлены не только новые идеи. Есть проекты, которые уже получили свою оценку на предыдущих выставках, а сегодня мы увидели их в развитии или в абсолютно новом качестве. Это говорит о серьезности вашего подхода, – обратился к ребятам Андрей Сысоев. – Вы выбрали правильный путь: заниматься фундаментальной наукой, чтобы полученные результаты применять не только в прикладных дисциплинах, но и использовать их в повседневной жизни. Желаю дальнейших успехов!

Работы участникам предстоит защищать по следующим номинациям: информационные технологии и программирование; технические средства обучения и учебно-наглядные пособия; радиоэлектроника, автоматика, робототехника; машинное зрение и летательные аппараты; «Фристайл». Традиционно самым перспективным проектам будут присуждены гранты на дальнейшее развитие.

А уже завтра, 12 декабря, в лицее откроется III муниципальный фестиваль научно-технического творчества учащихся «Вначале была идея…». Cвои работы представят около шестидесяти участников.

Базой для проведения обоих мероприятий Мурманский политехнический лицей является неслучайно. Именно в этом учреждении с 2017 года работает муниципальный центр инженерных компетенций, обладающий всеми возможностями для развития одаренных детей. Создана уникальная информационно-образовательная среда, обеспечен доступ ребят к современному оборудованию.