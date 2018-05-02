Молодежь Мурманска приглашают к участию в Международном фестивале научно-технического творчества

Министерство промышленности и торговли РФ при поддержке министерства образования и науки РФ проводит в 2018 году Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!».



Целью фестиваля является поддержка развития научно-технического творчества детей и молодежи, содействие популяризации инженерной профессии и создание условий для творческого развития и социализации детей.



Фестиваль состоит из выставочно-конкурсного и интерактивно-познавательного направлений. В рамках выставочно-конкурсного направления презентуются модели и экспозиции, осуществляется конкурс работ участников. В рамках интерактивно-познавательного направления проходят мастер-классы, научно-развлекательные шоу, экскурсии, инженерные соревнования и молодежные выступления от представителей школ, домов творчества, вузов, техникумов, предприятий.



Приглашаются к участию дошкольники, школьники, студенты и молодые специалисты в возрасте от 6 до 35 лет.



Срок подачи заявок на участие в фестивале до 15 мая 2018 года.



Подробная информация о Фестивале размещена на сайте: www.otwinta.com. Контактное лицо для взаимодействия: Богданова Светлана Михайловна, помощник руководителя Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!», тел: 8(985)100-01-15, 8(903)008-84-81, e-mail: f2@mail.ru.