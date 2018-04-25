Молодежь Мурманска вместе

Вчера в Мурманске открылся ежегодный молодежный межнациональный творческий фестиваль «Вместе». Он проводится с целью формирования толерантного отношения к взглядам, убеждениям, духовным ценностям различных этнических групп населения, популяризации самобытных национальных культур.

– Сегодня, 24 апреля, по решению Всемирной федерации демократической молодежи отмечается Международный день солидарности молодежи. В этот день уже третий год проводится городской фестиваль «Вместе», – рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. – Каждый год мы выбираем новое место проведения, чтобы ребята могли познакомиться с образовательными учреждениями, в которых учатся их сверстники.

В этот раз площадкой мероприятия стал «Мурманский колледж экономики и информационных технологий». В программе фестиваля заявлены 15 коллективов – представители студенческой молодежи и национальных культурных центров. Участники подготовили яркие вокальные и танцевальные выступления, познакомили зрителей с обычаями и традициями народов, проживающих на территории Мурманска.

В городе осуществляют свою деятельность 3 национально-культурные автономии и 8 общественных объединений, созданных по этническому признаку. Стоит отметить, что формирование доброжелательного отношения друг к другу в молодёжной среде, воспитание культуры межнациональных и межэтнических отношений у юных мурманчан особенно важно.