Молодёжь Мурманской области активно работает на молодёжном образовательном форуме «Ладога-2018»

Сегодня в рамках молодёжного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога-2018» состоялся «День регионов». Одним из его участников стал заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин. Мурманская область ежегодно участвует в форуме и привозит на «Ладогу» самую талантливую и активную молодёжь региона. В этом году на форум приехала делегация из 17 человек, ставших участниками всех смен форума.

Также наш регион традиционно успешно себя проявляет в рамках мероприятий «Дня регионов». Гостями открывшейся с утра уникальной ярмарки ремёсел стали заместитель Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева и руководители субъектов округа. Мурманская область была представлена выставкой традиционных саамских ремесел, которая вызвала большой интерес у посетителей ярмарки.

С первых дней форума команды регионов работали над решением непростых задач – кейсов о проблемах молодежной политики в регионах. Мурманчане решали вопрос о развитии добровольчества во всей стране и о расширении самих понятий «доброволец» и «волонтер», которые включают в себя людей всех возрастов.

В рамках состоявшихся встреч и дискуссий отмечалось, что в Мурманской области особое внимание уделяется вовлечению молодежи в социальную практику через участие в добровольческой деятельности. В области действует региональное Добровольческое движение «ЗОВ» (Зона Особого Внимания). Данное движение в 23 муниципальных образованиях поддерживают 43 общественных объединения и 16 молодёжных инициативных волонтёрских групп. Уделяется внимание систематической многоуровневой подготовке добровольцев из числа общественно-активной молодежи, занимающихся профилактикой наркомании и пропагандой здорового образа жизни. Ежегодно проводятся обучающие семинары, слеты и лагеря для волонтеров.

Мурманская область также продолжает успешно участвовать в проекте Федерального агентства по делам молодежи «Личная книжка волонтёра». Только за прошлый год получить данную книжку пожелали более 900 человек.

Молодёжные и детские общественные объединения могут получить целевое финансирование общественно полезных проектов и программ на конкурсной основе. В 2017 году объем средств конкурса увеличен на 860 тысяч рублей и составил 1 миллион 400 тысяч рублей. В 2017 году впервые проведен конкурс на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодежных социально значимых проектов для физических лиц из числа молодежи. Более 50 проектов молодых жителей региона получили поддержку в объеме более 2 млн рублей. В подготовке и проведении конкурсов также значительная роль отводится молодежным советам: они информируют молодёжь о возможности получить поддержку в реализации инициатив, а также непосредственно участвуют в работе конкурсной комиссии и проведении оценки поступивших на конкурс проектов.

В этом году участниками форума «Ладога» стали представители более 30 регионов. На территории форума работают четыре тематических площадки: «Молодёжные сообщества», «Добровольчество», «Займись делом» и «Молодые профессионалы». В течение шести дней участники форума могут посещать лекции, семинары, встречи и дискуссии с общественными деятелями, политиками, предпринимателями, журналистами, деятелями культуры и искусства, лидерами общественного мнения.

Организатором мероприятия является Правительство Ленинградской области. Форум проходит под патронажем полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО.

«Ладога» продолжит свою работу до 26 мая. Впереди участников ждёт семинар от Фонда президентских грантов, защита проектов в рамках окружного этапа Всероссийского конкурса молодёжных проектов и множество других возможностей развития своих знаний и умений.