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Мурманская область. Арктика19.10.17 13:59

Молодежь Мурманской области приглашают к участию в конкурсе «Я выбираю»

Молодежный конкурс любительских видео- и аудиороликов «Я выбираю» организован Российским центром обучения избирательным технологиям при ЦИК России совместно с Российским фондом свободных выборов, информационным агентством «Национальная Служба Новостей» при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова и НИУ «Высшая школа экономики». 

Цель проекта – пригласить молодых и будущих избирателей к размышлению о важности собственного выбора в жизни каждого человека. Понятным и доступным языком каждый участник может рассказать о собственном опыте и призвать своих товарищей к осмысленному выбору в различных социально важных областях жизни.

Участниками конкурса могут стать творческие коллективы или просто увлеченные молодые люди от 14 до 30 лет. Категории участников: 14-16 лет; 17-20 лет; 21-30 лет.

Конкурсные работы – это видео- или аудиоролики продолжительностью от 30 секунд до 5 минут, соответствующие основной идее конкурса: выбор и его влияние на все аспекты человеческой жизни. Форматы и жанры конкурсных работ – это ролики любого жанра и творческого решения: игровой, документальный, анимационный, музыкальный и другие. 

Заявки принимаются по 27 ноября 2017 года по электронному адресу: konkurs@nsn.fm.
 
Номинации конкурса: лучший игровой видеоролик, лучший анимационный видеоролик, лучший информационный видеоролик, лучший аудиоролик, лучший музыкальный видеоклип, приз зрительских симпатий (по итогам наибольшего количества голосов в сети интернет). 

Победители получат ценные призы и подарки: 1 место в каждой номинации – видеокамера, 2 место – планшет и 3 место – смартфон.

Работы участников могут быть показаны в эфире федеральных радиостанций и молодежного телеканала. Ролики-победители соответствующей тематики выйдут в эфир федеральных телеканалов в рамках информационной кампании в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации в 2018 году.

Финал конкурса и торжественное награждение победителей состоятся в Москве в декабре 2017 года.

Подробная информация о конкурсе, условиях участия и заявка участника размещены на сайте конкурса konkurs.nsn.fmЦентральной избирательной комиссии Российской Федерации, Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России и Российского фонда свободных выборов.

Контакты в пресс-центре ЦИК России: Галина Жиганова - jiganova@cikrf.ru, +7 (495) 606-13-25 и Елена Ломакина - lomakina@cikrf.ru, +7 (495) 606-89-78.

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