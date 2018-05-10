Молодежь Мурманской области приглашают к участию в традиционном фестивале молодежных субкультур «Х-DAY»

26 мая в городе Полярные Зори состоится IX областной фестиваль молодежных субкультур «X-day - 2018». По замыслу организаторов, фестиваль «X-day» – площадка по обмену опытом для представителей активной и экстремальной молодежи региона. Фестиваль направлен на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, выявление и поддержку талантливой творческой молодежи.



В этом году участники фестиваля сразятся за звание лучших в соревнованиях по стритболу, мотокроссу, катанию на скейтборде, балансборде, роликах (агрессивное катание), а также в состязаниях по различным танцевальным направлениям. Состоятся конкурс граффити, конкурс битбоксеров, показательные выступления по авиамоделированию и другие мероприятия.



Заявки на участие в фестивале принимаются отделом по делам молодежи городского Дворца культуры города Полярные Зори. Адрес: 184230, г. Полярные Зори, ул. Сивко, 5, каб. 202 (аудитория «творческая»). Телефон/факс: (81532) 7-57-69. Электронная почта: anastasia.pavlova1990@yandex.ru . Контактное лицо – Павлова Анастасия Максимовна.



Подача заявки возможна в день проведения фестиваля при прохождении регистрации (за исключением конкурса граффити – заявки и скетчи на участие в этом направлении должны быть предоставлены не позднее 15 мая).



Организаторы фестиваля – отдел по культуре и делам молодежи администрации города Полярные Зори, Городской Дворец культуры города Полярные Зори. Информационная поддержка – министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.



Подробная информация представлена на молодежном портале Мурманской области «Чердак».