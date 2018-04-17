Молодежь Мурманской области приглашают к участию в управленческом форуме «Алтай. Точки роста»

До 30 апреля принимаются заявки на участие в X международном молодежном управленческом форуме «Алтай. Точки роста», который состоится с 3 по 9 июня. Цель форума – привлечение талантливых управленцев и молодёжных команд в процесс разработки и реализации стратегических направлений развития территорий России, решения наиболее значимых задач бизнеса, государственного управления, общественно-политической жизни и творчества.



Ведущая тема юбилейного форума – добровольчество. В рамках четырех направлений образовательной программы – «Ты – предприниматель», «Менеджмент», «Социальные технологии» и «Творчество» – будет организована работа 26 образовательных площадок: состоятся тренинги, практические занятия, семинары, встречи с предпринимателями и экспертами.



Заявки на участие в форуме принимаются в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Подробная информация представлена на официальном сайте форума.